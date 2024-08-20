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BRIEF объявил о роспуске редакции после признания иноагентом

Проект покинули главред Владимир Дергачев, его заместитель Екатерина Винокурова и шеф-редактор Глеб Шкитин, администрация канала заявила «о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Объединенная редакция BRIEF приняла решение о самороспуске, говорится в сообщении телеграм-канала, который 16 августа попал в реестр иностранных агентов Минюста.

С этого же дня BRIEF покинули главный редактор Владимир Дергачев, его заместитель Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин, которых министерство указало как участников проекта.

«Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях», — говорится в сообщении. Там отмечается, что у них не было доступа к функциям администратора BRIEF. Канал «BRIEF Важное», также признанный иноагентом, будет закрыт.

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«Важное. Владимир и Екатерина выступали за создание юрлица BRIEF, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить», — добавила администрация.

Минюст обосновал внесение каналов в реестр тем, что они распространяли материалы других иноагентов, а также недостоверные данные о политике и решениях российских властей.

Сейчас в описании BRIEF говорится, что его работу обеспечивает «команда общественных волонтеров».

Дергачев стал главным редактором проекта в июне этого года, ранее он работал в RTVI, Русской службе Би-би-си, РБК, «Газете.Ru», «Известиях». Винокурова сотрудничала с каналом с 2023 года, до этого — с «Газетой.ру», Znak.com, RT, изданием «Ярновости» (также признано иноагентом).

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