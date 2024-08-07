Минобороны Финляндии запретило сделки предпринимателю из России

Соискатель разрешения работает генеральным директором в принадлежащей ему компании, зарегистрированной в Швейцарии. Финское Минобороны в 2023 году получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег

Вид на Сюсмя (Фото: sysma.fi)

Минобороны Финляндии заблокировало сделку с недвижимостью бизнесмену, у которого есть двойное гражданство Швейцарии и России, сообщила группа региональных изданий Uutissuomalaisen.

61-летний предприниматель хотел купить квартиру для отдыха в Сюсмя. Город расположен в области Пяйят-Хяме. Минобороны Финляндии не заблокировало сделку по соображениям безопасности.

Заявка на получение разрешения была направлена в финское Минобороны еще в мае 2023 года. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в суде.

Согласно финскому закону лицензия на приобретение недвижимости не выдается, если это может поставить под угрозу национальную безопасность или затруднить организацию национальной обороны, контроль и защиту территориальной целостности или обеспечение безопасности границ или безопасности поставок.

Uutissuomalaisen пишет, что соискатель разрешения работает генеральным директором в принадлежащей ему компании, зарегистрированной в Швейцарии. Компания специализируется на производстве приемников и антенн спутниковой навигации.

В начале 2023 года Министерство обороны республики получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Так, ведомство получило право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее 1 км от объектов вооруженных сил или пограничной службы. В январе—июне Минобороны Финляндии приняло в общей сложности 324 разрешительных решения, касающихся приобретения недвижимости в стране. В мае рабочая группа ведомства, которая изучала вопрос о запрете приобретения недвижимости для россиян, пришла к выводу о возможности введения новых ограничений.

В июне Минюст Финляндии упростил процедуру конфискации недвижимости. Без недвижимости могут остаться люди, которые не выходят на связь или допустили просрочку платежей. В ведомстве отметили, что чаще всего с проблемой сталкиваются в Восточной Финляндии, где наблюдаются трудности с доставкой уведомлений владельцам в Россию.