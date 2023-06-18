Путин заявил, что СМИ помогли выстроить единство российского общества

Владимир Путин (на экране) (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

СМИ помогли выстроить единство российского общества, заявил президент Владимир Путин на закрытой части встречи с военкорами. Кадры показали в программе «Путин. Москва. Кремль» на телеканале «Россия 1».

«Работа СМИ имеет огромное значение. Мы вместе с вами за последнее время, за последний год, выстроили такое в основе своей единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», — сказал он. Во встрече президента с военкорами принимали участие сотрудники «Первого канала», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы телеграм-каналов.

В начале июня в Роскомнадзоре сообщили, что с 24 февраля прошлого года ведомство ограничило доступ к 206 тыс. ресурсам, в том числе сайтам СМИ, с недостоверной информацией о военной операции на Украине, дискредитацией Вооруженных сил России и призывами к несанкционированным акциям. Замглавы ведомства Вадим Субботин говорил, что сайты были заблокированы, а материалы удалены из соцсетей.

Ни одно заблокированное СМИ не подавало в Роскомнадзор уведомление с просьбой снова открыться в стране, подчеркивал Субботин. «Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем — за Родину, а они — во вражеском», — добавил он.

В начале марта 2022 года также вступил в силу закон об уголовной ответственности за публичное распространение фейков об использовании ВС России (ст. 207.3 УК России). Ответственность по статье предусматривает штраф до 1,5 млн руб. или лишение свободы сроком до пяти лет. При распространении фейков с использованием служебного положения либо из корыстных побуждений штраф увеличится до 5 млн руб., а лишение свободы — от 5 до 10 лет. В случае тяжких последствий распространения ложной информации предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.