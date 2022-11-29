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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Путин назвал незыблемыми права и свободы человека в России

Президент напомнил судьям, что даже сложная ситуация не может служить оправданием для нарушения прав человека в России и использования обвинительного подхода в работе судов и следствия
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Текущая сложная ситуация в России и мире не может использоваться как оправдание для нарушения прав человека и поверхностного, обвинительного подхода в работе судов и следствия. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на десятом Всероссийском съезде судей.

«Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий», — сказал Путин.

«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — подчеркнул президент.

Он поставил перед судьями задачу повышения эффективности и доступности правосудия.

«Магистральным направлением десятого съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия», — обратился к судьям Путин.

Теги
Владимир Путин суды российское правосудие права человека Конституция
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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