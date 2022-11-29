Путин назвал незыблемыми права и свободы человека в России
Текущая сложная ситуация в России и мире не может использоваться как оправдание для нарушения прав человека и поверхностного, обвинительного подхода в работе судов и следствия. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на десятом Всероссийском съезде судей.
«Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий», — сказал Путин.
«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — подчеркнул президент.
Он поставил перед судьями задачу повышения эффективности и доступности правосудия.
«Магистральным направлением десятого съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия», — обратился к судьям Путин.