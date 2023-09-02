Ахеджакова объяснила появление с флагом Украины на сцене в Бремене

ТАСС ранее сообщил, что из-за появления Ахеджаковой с флагом Украины на сцене ее проверяют на дискредитацию армии. Артистка рассказала, что флаг ей дал «провокатор» на поклонах после спектакля в Бремене, найти его не удалось

Лия Ахеджакова (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Народная артистка России Лия Ахеджакова после сообщения ТАСС о том, что МВД проводит проверку в отношении нее из-за появления на сцене с украинским флагом, рассказала «Газете.ru», что флаг ей отдал «провокатор».

Агентство сообщило ранее, что по обращению главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина против актрисы проводится проверка по статье о дискредитации армии. Поводом для обращения стала видеозапись со спектакля «Мой внук Вениамин» в немецком городе Бремен 27 июня: на сцене Ахеджакова была замечена с флагом Украины, чем, по мнению Бородина, дискредитировала армию.

«Мне какой-то провокатор, [когда] подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали», — сказала она изданию. По ее словам, найти этого человека не удалось.

Ахеджаковой 85 лет, она родилась в украинском Днепропетровске (сейчас Днепр), а выросла в Адыгее. С 1977 года артистка играла в театре «Современник» в Москве.

В 2022-м она выступила против спецоперации на Украине. Ее спектакли в «Современнике» начали отменять, в итоге в этом году актриса покинула театр. Постановка «Мой внук Вениамин» должна была пройти в январе в Санкт-Петербурге, но тоже была отменена. Сейчас спектаклей в России с ней нет — последний снял с показа Театр наций.