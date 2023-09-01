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Балицкий сообщил об отбитой украинской атаке на Работино

Врио главы Запорожской области Балицкий: отбита украинская атака на Работино
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские силы предприняли атаку на село Работино в Запорожской области, которая была отбита, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, атакующая группа состояла примерно из 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике.

Они пытались зайти в Работино с северного направления.

«По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий», — написал он.

По информации Балицкого, наступающие потеряли более 150 человек.

Ранее врио главы региона опроверг сообщения украинской стороны о прорыве первой линии российской обороны в Запорожской области.

«Не взломана первая линия, и тот, кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной. <...> Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <...> достаточно плотно закрепились на юге Работина», — сказал тогда Балицкий.

Телеканал CNN сообщил об увеличении признаков того, что украинские войска преодолели первую линию обороны, а затем эти данные подтвердил генерал Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов США. «Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонительная линия, на подготовку которой русские потратили много месяцев», — сказал он в интервью иорданскому Al-Mamlaka TV.

О взятии Работино 28 августа заявило Минобороны Украины. Минобороны России в тот день отчиталось об отражении семи атак близ Работино и Вербового.

Теги
Евгений Балицкий Запорожская область ВСУ атака
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