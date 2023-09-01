Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны России)

Зерновая сделка может быть возобновлена, если данные России обещания будут выполнены. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Дела последних месяцев — это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. <...> Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена», — сказал Шойгу на встрече.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. В рамках соглашения были созданы гуманитарные коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть сделки подразумевала ослабление ограничений для экспорта российской сельхозпродукции.

Действие сделки не раз продлевалось, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. До этого российская сторона заявила, что вторая часть сделки не соблюдается. Россия допускает возвращение к соглашению при соблюдении ее требований. Среди них: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

Украина, Турция и ООН выступали за возобновление зерновой сделки. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что намерен лично обсудить возврат Москвы к соглашению с российским коллегой Владимиром Путиным.

31 августа Москву посетил Хакан Фидан. Накануне он провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Визит турецкого дипломата является подготовкой к встрече Эрдогана с президентом Владимиром Путиным, которая, по данным Haber Turk, может состояться 4 сентября в Сочи. По информации газеты Hurriyet, Эрдоган может предложить Москве новую формулу зерновой сделки.