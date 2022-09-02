Путин предложил Совбезу обсудить безопасность пограничных пунктов

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить вопрос оснащения пунктов пропуска через государственную границу, следует из стенограммы совещания, опубликованной на сайте Кремля. По его словам, это вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике.

«Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — объявил президент. После этого он передал слово главе Минпромторга Денису Мантурову.

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