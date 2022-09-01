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Власти предложили закрепить в законе ограничения на иностранные закупки

Минпромторг предложил закрепить ограничения на иностранные закупки в федеральном законе
Минпромторг предложил законодательно закрепить ограничения закупок иностранных товаров. Приоритет российских товаров уже зафиксирован в постановлениях правительства, но включение в закон будет означать, что это «всерьез и надолго»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Министерство промышленности и торговли считает «целесообразным и приоритетным» закрепить нормы об установлении ограничений или запрета на покупку иностранных товаров в законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц», который регулирует закупки госкомпаний. Это следует из ответа ведомства на обращение ассоциации «Спецавтопром», которая в июле предложила расширить преференции для российских поставщиков спецтехники.

Копия ответа Минпромторга есть у РБК, подлинность документа подтвердили глава ассоциации Денис Кудрявцев и пресс-служба министерства.

Сейчас ограничения на закупки иностранных товаров и услуг регулируются постановлениями правительства. Эти нормы формируют так называемый национальный режим закупок. Например, если закупка госкомпании проходит в формате аукциона и побеждает зарубежный поставщик, то договор с ним подписывается со скидкой 15%.

В Минпромторге полагают, что подзаконных нормативных актов недостаточно и нужно внести изменения именно в федеральное законодательство. В письме ведомства поясняется, что это нужно для формирования единого подхода подтверждения страны происхождения товара, а также «в связи со сложившейся экономической обстановкой», вызванной западными санкциями. Предлагается закрепить нормы об установлении ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, а также работ и услуг, выполняемых иностранцами.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Предложения по доработке закона о закупках госкомпаний Минпромторг в июле направил в Минфин, рассказали РБК в пресс-службе Минпромторга. В Минфине в августе в ответ сообщили, что эти предложения ранее неоднократно рассматривались и «не прошли межведомственное согласование». РБК направил запрос в Минфин.

К чему приведут предложения Минпромторга

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Старший юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Ольга Дученко считает, что вносить упомянутые изменения в закон о госзакупках нецелесообразно. «Приоритет товарам российского происхождения при закупках отдельными видами юрлиц уже предоставляется. При этом постановления правительства, относящиеся к национальному режиму, объемны, сложны для восприятия и менялись уже неоднократно», — говорит она.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Постановления правительства имеют меньшую правовую силу, чем федеральные законы, однако намного гибче и меняются динамичнее, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Чаще всего постановления правительства закрепляют нормы, которые продиктованы «текущими интересами общества и государства», но со временем могут стать неактуальными, поясняет юрист.

С точки зрения практики при переносе норм из подзаконного акта в закон изменится немного, поэтому предложения Минпромторга можно рассматривать «исключительно как символический шаг», считает Федюкин. «Постановление может быть в любой момент изменено или отменено по решению правительства, а федеральный закон — это всерьез и надолго», — заключает он. Сейчас закон пока еще «рамочный» и многие вопросы оставляет на усмотрение заказчика, а если инициатива Минпромторга будет поддержана, заказчики будут менее самостоятельны в проведении закупочных процедур, отмечает Дученко.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Госзакупки иностранные товары Минпромторг
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