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Посольство в США назвало вредной идею потолка цен на российскую нефть

BRENT BRENT $96,31 -0,48%
Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Вашингтон продвигает «антирыночную концепцию» установления предельной цены на российскую нефть, Москва же не намерена продавать ее на нерыночных условиях, заявило в Telegram посольство России в США.

В дипмиссии отметили, что Соединенные Штаты сначала дестабилизировали мировые энергорынки, введя санкции в отношении России, а затем решили «не допустить дефицита российского черного золота на международных площадках, при этом максимально сократив нефтегазовые поступления отечественного бюджета».

«Затвердив волюнтаристскую «новацию» в послушных рядах «Группы семи», представители администрации уловками, а иногда и шантажом навязывают механизм ценового «потолка» «третьим» странам. Однако вместо иллюзорных дешевых ресурсов задействование подобного инструмента грозит лишь дальнейшим обрушением нефтяного рынка», — считают в российском посольстве.

При этом дипломаты подчеркнули, что Москва не будет продавать углеводороды «себе в убыток», и призвали Вашингтон отказаться от инициативы по ограничению цены на российскую нефть.

Средняя цена на нефть Urals за январь — август выросла на 26%
Инвестиции
Фото:.shutterstock.

О намерении западных стран ввести ценовой потолок на нефть сообщила The Wall Street Journal. Источники газеты рассказали, что министры финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсудят этот вопрос 2 сентября на онлайн-встрече. Белый дом 1 сентября подтвердил, что обсуждение данной темы действительно планируется на следующий день, однако никаких деталей не сообщалось.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя новость о ценовом потолке, также назвал подобную практику «вмешательством в рыночные механизмы» и предупредил о ее дестабилизирующем влиянии на нефтяной рынок. Новак также заявил, что страны и компании, которые введут ограничения цены, лишатся поставок российской нефти и нефтепродуктов.

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