В Совфеде допустили «большую войну в Европе» из-за действий стран Балтии
Действия стран Прибалтики могут спровоцировать «большую войну» в Европе, написал заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов в Telegram-канале.
«Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе», — заявил сенатор.
По мнению Климова, тогда России «придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором». Он выразил уверенность, что силы и средства для этого есть.
«Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?» — отметил Климов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз поощряют антироссийскую кампанию в странах Прибалтики. По ее словам, на ближних рубежах, по сути, формируются «неофашистские государства, культивирующие идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому».
С начала российской спецоперации на Украине в странах Прибалтики стали демонтировать монументы времен СССР. Так, в Латвии снесли памятник воинам-освободителям Риги, а власти эстонского города Нарва решили перенести монумент танку Т-34.
Кроме того, страны Прибалтики выступают за введение визовых ограничений для граждан России. Эстония с 18 августа уже закрыла границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой, за некоторыми исключениями. МИД Литвы в августе не исключил, что, если ЕС не введет запрет на выдачу виз россиянам на уровне союза, страны Балтии, Польша и Финляндия найдут «региональное решение».