МИД ФРГ после заявления о «Новичке» выдвинул требование к России

Хайко Маас (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Глава МИД ФРГ Хайко Маас потребовал от России расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального, передает Reuters. Это заявление прозвучало вслед за сообщением немецкого правительства о том, что в организме политика найдено боевое отравляющее вещество из группы «Новичок».

«Это делает еще более настоятельной необходимость установления и привлечения к ответственности виновных в России. Мы самым решительным образом осуждаем это нападение», — сказал Маас журналистам.

Российские медики ранее отрицали отравление Навального. По версии российских врачей, в организме политика не было обнаружено следов отравляющих веществ.

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