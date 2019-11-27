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Отравление Скрипалей ,  
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ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Организация одобрила два предложения по расширению контрольного списка запрещенных веществ. Одно из них внесли США, Канада и Нидерланды, второе — Россия
Фото: Andrew Matthews / PA Images / ТАСС

Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года. Об этом в Twitter сообщило британское представительство при организации.

Миссия назвала это решение «жизненно важным шагом» для того, чтобы предотвратить использование опасных химических веществ в будущем и препятствовать их распространению.

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Как отмечается на сайте организации, на конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия было рассмотрено два предложения, касающихся расширения списка. Одно из них в январе текущего года внесли США, Канада и Нидерланды, которые предлагали добавить в контрольные списки запрещенных химикатов два семейства крайне токсичных веществ, «включая то, что было использовано в Солсбери».

Второе предложение внесла Россия. Как пояснял ранее ТАСС постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин, оно предполагает более широкий подход: «Не ограничиваться двумя семействами, а включить сразу четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери».

Как сообщили агентству в российской делегации, одобрение предложений не означает, что химикаты автоматически включат в списки. Сам контрольный список изменится позже, после того как вопрос изучат эксперты организации.

ОЗХО ведет три списка опасных химикатов. В первый входят вещества, которые разрабатывались либо применялись как химоружие. Всем странам — членам запрещено иметь более 1 т таких веществ, а их производство (в количестве не более 100 г в год) должно быть согласовано с ОЗХО. «Новичок» должен попасть именно сюда. Во второй список входят прекурсоры веществ из первого списка. Их запрещено экспортировать государствам, которые не подписали Конвенцию о запрете химоружия. В третьем перечне — химикаты, которые представляют риск, но могут производиться в коммерческих целях.

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Сергей и Юлия Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери в марте 2018 года. Позднее власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а за нападением стоит Россия. Москва эти обвинения отрицает.

«Новичок» относится к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия. Разработка подобных токсинов проводилась в СССР в 1973–1976 годах. В 2008 году формулу «Новичка» раскрыл химик Вил Мирзаянов, который имел доступ к разработкам химоружия в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В 1990-х он переехал в США.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ОЗХО, химикаты
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