ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Организация одобрила два предложения по расширению контрольного списка запрещенных веществ. Одно из них внесли США, Канада и Нидерланды, второе — Россия

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Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года. Об этом в Twitter сообщило британское представительство при организации.

Миссия назвала это решение «жизненно важным шагом» для того, чтобы предотвратить использование опасных химических веществ в будущем и препятствовать их распространению.

Как отмечается на сайте организации, на конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия было рассмотрено два предложения, касающихся расширения списка. Одно из них в январе текущего года внесли США, Канада и Нидерланды, которые предлагали добавить в контрольные списки запрещенных химикатов два семейства крайне токсичных веществ, «включая то, что было использовано в Солсбери».

Второе предложение внесла Россия. Как пояснял ранее ТАСС постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин, оно предполагает более широкий подход: «Не ограничиваться двумя семействами, а включить сразу четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери».