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Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом

Москва и Подмосковье покинули топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта. Лидерство по загрязненности осталось у Красноярского края
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ, говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у РБК). На одного жителя России пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год — эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 т в зависимости от региона, утверждают эксперты. Около трех четвертей всех выбросов генерируют предприятия, одну четверть отравляющих воздух веществ производят автомобили. Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия (3,7 млн т выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий).

По показателям выбросов в атмосферу в топ-10 регионов, по оценке FinExpertiza, вошли:

  • Красноярский край, где среди отраслей превалирует металлургическая;
  • угледобывающая Кемеровская область и нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ;
  • также в числе лидеров Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Красноярский край.

РБК направил запрос пресс-службам губернатора Красноярского края Александра Усса, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

Методика расчета

FinExpertiza определила регионы с самым загрязненным воздухом на основании данных Росприроднадзора. В их основе лежат отчеты предприятий о выбросах и информация о выбросах транспорта. Последняя рассчитывается на основе количества автотранспорта в регионе и количества использованного дизельного топлива для железнодорожного транспорта. Кроме того, методика подсчета автомобильных выбросов учитывает такие факторы, как категория автотранспортного средства, экологический класс топлива и тип двигателя.

РБК направил запросы в Минприроды и Росприроднадзор.

В регионах с наиболее загрязненным воздухом располагаются крупнейшие предприятия. Так, в Красноярском крае находятся заводы «Норникеля» Владимира Потанина и UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской, на Кемеровскую область приходится основная доля всей угледобычи в России (здесь добывают уголь СУЭК, «Мечел», Evraz и «Сибантрацит»), а в ХМАО работают нефтехимические предприятия «Газпром нефти», «Сибура» и др.

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«Распределение выбросов достаточно точно характеризует места концентрации крупнейших производителей цветных металлов, нефтехимической продукции и теплоэлектрогенерации, работающих на грязных видах топлива», — пояснил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

«В первую очередь именно развитые страны, достигнувшие определенного уровня благосостояния, начинают сокращать негативное воздействие на окружающую среду. Россия лишь недавно начала официально декларировать важность экологичного производства. Вероятно, что интенсивность работы в этом направлении также будет во многом зависеть от динамики экономических показателей страны», — прокомментировала исследование президент FinExpertiza Елена Трубникова. По сравнению с Германией, выбрасывающей 2,8 млн т угарного газа, российская экономика, сопоставимая с немецкой по паритету покупательной способности, генерирует в три раза больше угарного газа — 8,6 млн т, привела она пример.

Худалов также отметил, что новый цикл экономического развития будет связан с развитием технологий, позволяющих улавливать, а впоследствии и утилизировать с экономической пользой загрязняющие вещества. По его словам, на начальном этапе это будет происходить за счет субсидий эмитентам, применяющим наилучшие доступные технологии, а в дальнейшем — за счет ESG ответственного инвестирования (ESG — это оценка деятельности компании в трех ключевых сегментах корпоративной социальной ответственности: экология, общество, корпоративное управление. — РБК), отметил Худалов.

Лучше всего дела с выбросом отходов обстоят в небольших регионах — Севастополе, Туве и на Алтае, следует из отчета FinExpertiza.

Ситуация в столицах

По данным за прошлый год, Москва заняла 16-е место среди регионов (410,3 тыс. т), а Санкт-Петербург, где выбросов в два раза меньше, — 35-е (202 тыс. т).

Годом ранее рейтинг выглядел по-другому: лидером по уровню выбросов был тот же Красноярский край, но Москва и Подмосковье были в топ-10 самых загрязненных регионов, на седьмом и шестом местах соответственно.

По данным авторов исследования, улучшение статистики в Москве объясняется изменением методики подсчета транспортных выбросов. Для столицы как города с наибольшим числом автомобилей в стране статистика кардинально изменена — в результате применения новой методологии фиксируемые выбросы загрязняющих веществ транспортом Москвы снизились с 937,6 тыс. т в 2018 году до 335,5 тыс. т в 2019 году.

Новая методология, в отличие от старого усредненного подхода, учитывает такие факторы, как категория автотранспортного средства, экологический класс топлива, тип двигателя, а также характеристику дороги, по которой движется автомобиль (это могут быть трассы в крупных и малых городах либо в сельской местности), пояснили в FinExpertiza.

Изменение методики подсчета выбросов от транспорта отразилось и на рейтинге в целом: в 2019 году общее количество выбросов сократилось с 32,4 млн до 22,7 млн т, то есть на 43%. Методология расчета выбросов предприятий не менялась — их объем, отражаемый в статистике, остается стабильным на протяжении последних шести лет, сообщили в FinExpertiza.

Ранее Минприроды составило рейтинг регионов с наиболее загрязненным воздухом, однако ведомство учитывало не уровень выбросов в атмосферу, а анализ проб воздуха. Наиболее загрязненными были признаны Забайкальский край, Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Режим «черного неба» в Красноярске. Фоторепортаж
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Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова, Елизавета Антонова
Теги: загрязнение воздуха, регионы, рейтинг, Красноярский край
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