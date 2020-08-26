В Красноярске ответили на включение в топ-10 регионов с грязным воздухом

Смог над Красноярском (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Проблема качества воздуха — одна из наиболее важных в Красноярском крае, и власти принимают меры для снижения вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора Красноярского края.

В пресс-службе отметили, что Красноярский край — крупный промышленный регион России. Промышленность там в основном сформировалась в начале 1950-х годов, когда экологическая безопасность не входила в приоритетные задачи.

«Сегодня проблема качества атмосферного воздуха — одна из наиболее важных в краевой повестке. Наиболее тревожная ситуация складывается в Красноярске и Норильске», — сообщили власти региона.

В этих городах воздух загрязняют выбросы металлургических предприятий, угольных тепловых станций, котельных малого и среднего бизнеса, а также выбросы автотранспорта и печного отопления частного сектора.