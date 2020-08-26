В Красноярске ответили на включение в топ-10 регионов с грязным воздухом

При этом на долю Красноярска приходится порядка 7,3% всех выбросов, а больше всего загрязняющих веществ выбрасывается в воздух в Норильске. Из них более 98% составляют выбросы «Норильского никеля», сообщили в пресс-службе губернатора.
По данным властей, в 2017 году объем выбросов в атмосферу Красноярска составил свыше 190 тыс. т, Норильска — 1,7 млн т. Согласно комплексным планам по улучшению экологической ситуации, к 2024 году объем выбросов по Красноярску должен снизиться на 22%, по Норильску — на 75%. В план входят мероприятия по снижению выбросов от транспорта, промышленности, предприятий теплоэнергетики и частного сектора, а также озеленение и благоустройство.
«Первые итоги этой большой работы уже есть. В Красноярске индекс загрязнения атмосферы в 2019 году по сравнению с 2018-м снизился с «очень высокого» до «высокого», — сообщили в пресс-службе.
В то же время в Норильске складывается более сложная ситуация, отметили власти. Достичь снижения количества вредных выбросов на 75% предполагалось за счет реализации заполярным филиалом «Норильского никеля» так называемого серного проекта, который позволит улавливать из атмосферы Норильска 1,5–1,7 млн т диоксида серы в год. Однако в августе федеральная межведомственная комиссия пересмотрела экологическую программу модернизации «Норильского никеля», и компания решила отложить свои планы до 2025 года.
Ранее аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza составила список из топ-10 российских регионов по количеству вредных выбросов в атмосферу. Первое место занял Красноярский край. В тройку лидеров вошли Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Также в топ-10 входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкирия, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.