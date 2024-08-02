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Военная операция на Украине ,  
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На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки

Лисовой: на Украине более 200 тыс. мужчин поступают в вузы ради отсрочки
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский министр образования также сообщил, что увеличение числа поступающих в вузы ради отсрочки от мобилизации мужчин обсуждалось на уровне премьер-министра и офиса президента. Весной на Украине ужесточили правила призыва
Фото: Joerg Koch / Getty Images
Фото: Joerg Koch / Getty Images

Около 200 тыс. мужчин пытались поступить в украинские высшие учебные заведения ради отсрочки от мобилизации, заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает «Страна». Примерно на столько увеличилось число граждан старше 25 лет, которые решили получить образование после начала конфликта. Тренд подтвердили и выборочные проверки Государственной службы качества образования.

Лисовой обещал внимательно отслеживать это явление, а украинские чиновники еще раз внимательно проанализируют «аномалии», которые будут обнаружены.

Министр сказал, что вспышка мужского интереса к высшему образованию не раз обсуждалась на совещаниях на уровне премьер-министра Украины и офиса президента с привлечением местных властей и ректоров.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Лисовой пояснил, что уклонение от мобилизации — это лишь один аспект проблемы, а резкое увеличение числа студентов может привести к деградации системы высшего образования, передает агентство УНН.

После начала военной операции в феврале 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, после этого режим неоднократно продлевали.

Весной в стране ужесточили правила мобилизации. В частности, украинские власти снизили минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе», сохранив только две — «годен» и «не годен», а также обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, украинский вариант военкоматов) и носить с собой военный билет.

Также с 1 июля на Украине под мобилизацию попали некоторые категории студентов, включая тех, кто обучается заочно, которые получают второе или третье высшее образование или получают образование уровнем ниже уже имеющегося. Отсрочку сейчас могут получить студенты очной, дневной или дуальной формы обучения, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, научные и педагогические сотрудники, у которых есть ученое звание или научная степень, а также педагоги профессионально-технических учреждений и общеобразовательных школ со ставкой более 0,75 полной на основном месте работы.

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Георгий Смирнов
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