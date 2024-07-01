На Украине разрешили призывать в армию отдельные категории студентов

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С 1 июля на Украине под мобилизацию для отправки в армию подпали некоторые категории студентов. Пополнение армии за счет отдельных категорий студентов стало возможным после ужесточения в апреле 2024 года закона о мобилизации.

Теперь призвать на военную службу могут студентов-мужчин следующих категорий:

студенты, обучающиеся на заочном отделении;

студенты, которые получают второе или третье высшее образование;

студенты, которые получают образование уровнем ниже уже имеющегося.

На Украине не первый раз ужесточают правила призыва в армию. 2 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал пакет поправок, по которым возраст мужчин, подлежащих мобилизации, снизился с 27 до 25 лет.

Кроме того, украинский президент подписал закон об отмене категории ограниченно годных. Те, кто принадлежит к данной категории военнообязанных, в течение девяти месяцев должны снова пройти медкомиссию и получить новый статус — «годен» или «не годен» для службы в армии.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, по которому военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Закон обязал всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить при себе военный билет вне зависимости от пригодности к службе и прав на отсрочку.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. На следующий день Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Сроки военного положения и всеобщей мобилизации неоднократно продлевали. Последний раз Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток 9 мая 2024 года.