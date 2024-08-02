WSJ узнал о роли Клинтон и Такера Карлсона в переговорах по обмену

Обмен заключенными между Россией и Западом готовился несколько лет, выяснила WSJ. В его подготовке участвовали спецслужбы и политики нескольких стран

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Переговоры по самому масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада велись в течении многих лет, со временем менялись как фигуранты этого списка, так и страны, принявшие участие в итоговой сделке, пишет WSJ в статье под названием «Внутри секретных переговоров об освобождении Эвана Гершковича».

По данным газеты, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден еще при личной встрече в Женеве в июне 2021 года решили создать канал по изучению обмена заключенными между спецслужбами двух стран. С предложением выступил Путин, а Байден, «стремившийся освободить американцев и ослабить напряженность в отношениях с Россией», согласился.

На тот момент в российских тюрьмах в том числе находились осужденный за драку с полицейскими американский студент Тревор Рид и бывший морской пехотинец Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже. В США в заключении оставались летчик Константин Ярошенко и предприниматель Виктор Бут, осужденные за торговлю наркотиками и оружием соответственно.

Как отмечает WSJ, непростые переговоры между спецслужбами по обмену продолжились и после начала российской военной операции на Украине, что привело сначала к обмену Рида на Ярошенко, а затем Бута на Бриттни Грайнер — американскую баскетболистку, задержанную в московском аэропорту в начале 2022 года с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади.

По данным газеты, в США продолжался диалог о новом будущем обмене, включавшем оппозиционера Алексея Навального. Как отмечает WSJ, с идей обменять Навального на Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, выступил журналист Bellingcat (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозев (признан Минюстом иноагентом). Именно он помог убедить бывшую госсекретаря США Хиллари Клинтон в необходимости лоббировать эту тему в немецком правительстве.

По данным газеты, Путин с 2021 года пытался вернуть Красикова. Они, как пишет WSJ, были знакомы. «Российская Федерация не оставит меня гнить в тюрьме», — сказал однажды Красиков охраннику в немецкой тюрьме.

После ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича в конце марта 2023 года, которого обвинили в шпионаже, Белый дом пытался выяснить у Москвы, обменяет ли Россия на него группу россиян, осужденных за ненасильственные преступления. Однако проблема была в том, что в пенитенциарной системе США содержалось очень мало россиян, которых Кремль мог бы предположительно хотеть вернуть, пишет газета.

Для «ответа Путину» Госдепартамент США укомплектовал целый офис примерно из двух десятков сотрудников во главе с бывшим «зеленым беретом», который летал по Европе и Ближнему Востоку, чтобы изучить с союзниками варианты совместного обмена заключенными.

В ноябре Вашингтон предложил Кремлю обменять четырех российских разведчиков, содержавшихся в Европе (это Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов и Михаил Микушин), однако предложение Москву разочаровало. Как отмечает WSJ, Путин после этого передал «загадочное сообщение», адресованное администрации Байдена. В интервью Такеру Карлсону в феврале он заявил: «Я надеюсь, что мы найдем решение [по обмену заключенными].Но повторяю, американская сторона должна нас услышать и принять соответствующее решение. Такое, которое устроит и российскую сторону». Он также намекнул на требование освободить Красикова.

По данным издания, Карлсон перед интервью обсуждал возможность, что Путин примет решение освободить Гершковича во время интервью.

Подтекст был ясно воспринят в Берлине и Вашингтоне, однако Германия все еще не давала добро на обмен Красикова. Тем не менее канцлер Олаф Шольц тогда не исключил, что может быть сделано исключение, если он получит официальный запрос об обмене со стороны США.

6 февраля 2024 года, в день, когда вышло интервью Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном, Шольц встречался с Байденом в Белом доме, где оба лидера без стенографистов и помощников договорились рассматривать Красикова как центральный элемент будущего большого обмена. Этот обмен, по данным газеты, в том числе включал в себя Гершковича, Навального и Уилана.

Директор ФБР Кристофер Рэй встречался с немецкими чиновниками, чтобы понять контуры формирующейся сделки. С ним были члены ближайшего окружения Навального, а также Грозев. 16 февраля, когда проходила Мюнхенская конференция и стороны были близки к оформлению параметров соглашения об обмене, Навальный умер.

После этого Федеральная разведывательная служба Германии представила России свои условия по обмену: за освобождение Красиков, Берлин хочет, чтобы Москва освободила как можно больше «политических заключенных» и немцев, которым грозят реальные сроки.

В течение июня и июля представители разведки США встречались со своими российскими коллегами в столицах Ближнего Востока, а немецкие переговорщики проводили собственные встречи. Окончательные параметры будущего большого обмена были оформлены на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. «Окончательная сделка, которая была заключена, была беспрецедентной по масштабу и сложности», — заключают авторы статьи.