CNN рассказал о тайной встрече ЦРУ и разведки России по обмену

Встреча прошла в конце июня, на ней были представлены последние предложения по обмену заключенными, список включал россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии. В середине июля Москва приняла условия, сообщает CNN

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Представители ЦРУ в конце июня провели тайную встречу с офицерами российской разведки в одной из столиц Ближнего Востока, чтобы представить предложение о возможном обмене заключенными, сообщает CNN.

Это было последнее из серии предложений США по обмену, список включал россиянина Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, отмечает телеканал. Вашингтон предлагал обменять его на бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

По информации CNN, в начале июля в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом российская сторона дала понять, что «в принципе согласна на сделку». Затем 17 июля Москва приняла условия и передала свой ответ ЦРУ, сообщает CNN.

Канал отмечает, что ключом к сделке стало то, что президент Джо Байден смог убедить канцлера Германии Олафа Шольца освободить Красикова.

Переговоры по самому масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада в основном велись по линии ФСБ — ЦРУ, рассказал 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вадим Красиков — бывший спецназовец ФСБ. В декабре 2021-го был приговорен Высшим земельным судом Берлина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира, который участвовал в нападениях на российских солдат Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что речь шла о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». По версии следствия, Красиков застрелил Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019-го. На суде Красиков отрицал работу в ФСБ и называл себя инженером-строителем Вадимом Соколовым (с документами на это имя он въехал в Германию) из Брянска.

В феврале президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону не исключил обмен Гершковича, отбывающего в России срок по делу о шпионаже, «при встречном движении со стороны партнеров». Путин упомянул осужденного в Германии россиянина, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». Шольц назвал трудным решение об обмене Красикова.

Берлину в рамках обмена, в частности, были переданы гражданин России и Германии Кевин Лик, гражданин Германии Патрик Шебель, гражданин Германии Рико Кригер (был приговорен в Белоруссии к смертной казни по обвинению в совершении терактов и работе на Украину), а также бывший московский мундеп Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом), сооснователь получившего Нобелевскую премию мира центра «Мемориал» Олег Орлов (признан иноагентом), художница Александра Скочиленко, экс-главы штабов Навального (все признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске соответственно Лилия Чанышева и Ксения Фадеева.

Белый дом заявил о возвращении домой троих американцев и одного обладателя грин-карты: Уилана, Гершковича, журналистки татарско-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашевой (имеет российское и американское гражданства), а также политика Владимира Кара-Мурзы (у него грин-карта). Однако среди тех, кого встречали Байден и вице-президент Камала Харрис у трапа, Кара-Мурзы не было.