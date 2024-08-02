Украине вернули тела 250 военнослужащих

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Тела 250 военнослужащих вернули Украине в результате репатрационных мероприятий, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

«Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, уполномоченного по вопросам пропавших без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Нацгвардии Украины, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями», — говорится в сообщении.

Передача тел военнослужащих осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, отметили в штабе. Там добавили, что судмедэксперты установят личности погибших, после чего тела передадут их родственникам для захоронения.

Российская сторона на момент публикации не сообщила об обмене телами военнослужащих. РБК обратился за комментарием к депутату Госдумы, представителю парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаилу Саралиеву.

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