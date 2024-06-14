Россия вернула 32 тела погибших военных

Киев получил 221 тело украинских военных, которые участвовали в боевых действиях на донецком направлении. Россия и Украина проводили обмен телами погибших военных в мае и апреле

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Россия вернула 32 тела погибших, 254 тела передали Украине. Об этом РБК заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

Об обмене телами также сообщила украинская сторона.

В конце мая Москва и Киев провели обмен телами погибших военных.Саралиев сообщил, что Россия вернула 45 тел российских военных. Украинский координационный штаб написал о 212 возвращенных телах украинских военнослужащих.

До этого Саралиев сообщал о подобном обмене в апреле. Тогда Россия вернула тела 23 погибших военных, а Украина — 99.

В мае стороны также обменялись военнопленными. В российском Минобороны сообщили, что в результате в Россию вернулись 75 военных. В плену им «грозила смертельная опасность», уточняли в ведомстве. В сообщении говорилось, что военно-транспортные самолеты доставят их в Москву «для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России». Взамен Украине также передали 75 человек.