Минобороны показало возвращение российских военных после обмена с Киевом

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Минобороны России показало кадры прибытия самолета с российскими военными, которых освободили из плена в рамках обмена с Украиной. На видео показано, как на аэродром приземляется Ил-76 МД с сидящими внутри военнослужащими.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

Обмен между Россией и Украиной произошел накануне, 17 июля. В Россию вернулись 95 человек, на Украину — столько же. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

На Украину вернулись бойцы Вооруженных сил, а также Национальной гвардии и пограничники, рассказал президент Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин в июне говорил, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском — 1348 российских военных.