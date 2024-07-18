Минобороны показало возвращение российских военных после обмена с Киевом
Минобороны России показало кадры прибытия самолета с российскими военными, которых освободили из плена в рамках обмена с Украиной. На видео показано, как на аэродром приземляется Ил-76 МД с сидящими внутри военнослужащими.
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
Обмен между Россией и Украиной произошел накануне, 17 июля. В Россию вернулись 95 человек, на Украину — столько же. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.
На Украину вернулись бойцы Вооруженных сил, а также Национальной гвардии и пограничники, рассказал президент Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин в июне говорил, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском — 1348 российских военных.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации