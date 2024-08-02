Минобороны отчиталось об уничтожении шести дронов над двумя регионами

Два дрона были сбиты над Курской областью, еще четыре — над Краснодарским краем, заявило ведомство. Врио губернатора Курской области Смирнов в ночь на 2 августа дважды предупреждал жителей об опасности атаки

Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем, заявило Минобороны.

Два из них были уничтожены над Курской областью, еще четыре перехвачены над Кубанью.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ночь на 2 августа дважды предупреждал жителей об опасности атаки. В 00:32 он сообщил о ракетной опасности, в 01:59 тревога была отменена. В 02:45 Смирнов предупредил об угрозе атаки дронов. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

В ночь на 6 июля в результате атаки беспилотников в Краснодарском крае была повреждена вышка сотовой связи в Ейске, а также загорелись резервуары с топливом в станицах Павловской и Ленинградской. Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской потушили лишь спустя сутки.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что при атаке дронов в Приморско-Ахтарске пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Там получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. Кроме того, была нарушена работа энергоподстанции. Впоследствии шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке, скончалась.