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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, работает ПВО, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

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2 августа в 0:32 мск Смирнов объявил о ракетной опасности. Она действовала почти полтора часа: в 1:59 врио губернатора сообщил об отбое тревоги.

В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. Так, это произошло в ночь на 31 июля. Минобороны позже отчиталось, что ночью над регионом была сбита управляемая ракета «Нептун-МД» и один беспилотник.

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Курская область дроны Алексей Смирнов
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