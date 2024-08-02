Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников
В Курской области объявлена опасность атаки дронов, работает ПВО, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.
2 августа в 0:32 мск Смирнов объявил о ракетной опасности. Она действовала почти полтора часа: в 1:59 врио губернатора сообщил об отбое тревоги.
В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. Так, это произошло в ночь на 31 июля. Минобороны позже отчиталось, что ночью над регионом была сбита управляемая ракета «Нептун-МД» и один беспилотник.
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