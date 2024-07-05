На Кубани после налета беспилотников погибла шестилетняя девочка

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Шестилетняя девочка, пострадавшая при налете беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, погибла, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он принес семье соболезнования и пожелал всем пострадавшим в результате атаки дронов скорейшего выздоровления. «Всем окажем всю необходимую помощь», — пообещал Кондратьев.

Приморско-Ахтарский район расположен на берегу Азовского моря. Губернатор уточнил, что при атаке беспилотников повреждения получили гражданские объекты, в том числе трехэтажный многоквартирный дом и энергоподстанция, которая питает большую часть города. Шестерых человек, в том числе двоих детей, госпитализировали с ранами. Шестилетняя девочка погибла в больнице.

Как сообщило Минобороны, в ночь на 5 июля над Краснодарским краем сбили 14 беспилотников. Еще 26 уничтожили над Запорожской областью и еще десять — над Ростовской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что из-за падения обломков дронов были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Пострадавших и погибших нет.