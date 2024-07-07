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Военная операция на Украине ,  
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На Кубани спустя сутки потушили пожар на атакованной дронами нефтебазе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани, которое началось после атаки дронов, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

«В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА», — говорится в публикации.

Оперштаб Кубани сообщил об отражении атаки беспилотников
Политика

В ночь с 5 на 6 июля Краснодарский край атаковали дроны. В результате атаки была повреждена вышка сотовой связи в Ейске, а в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом, уточнил оперштаб. Пожар в Павловском районе потушили вечером накануне.

Юг России регулярно попадает под атаки дронов. В частности, в ночь с 4 на 5 июля силы ПВО сбили 14 аппаратов над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской областью.

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Теги
Краснодарский край беспилотники пожары нефтебаза
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