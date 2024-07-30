Над Курской областью уничтожили четыре ракеты
В ночь на 30 июля в Курской области уничтожили четыре ракеты, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он уточнил, что ракеты уничтожили над Октябрьским и Курчатовским районами области. «При обнаружении обломков, не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту!» — написал Смирнов в телеграм-канале.
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