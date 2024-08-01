Байден выступил с заявлением после обмена заключенными с Россией

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

США в рамках обмена заключенными с Россией получили трех своих граждан и одного обладателя грин-карты, сообщил американский президент Джо Байден, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Речь идет о журналисте WSJ Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, журналистке Алсу Курмашевой и оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом в России).

Байден отметил, что за время его президентства США вернули 70 граждан. «Тем не менее слишком много семей страдают и разлучены со своими близкими, и у меня нет более высокого приоритета, чем возвращение этих американцев домой», — сказал Байден.

Обмен заключенными прошел в Анкаре, в сделке участвуют США, Россия, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Россия получит десять человек, включая двух несовершеннолетних, сообщал турецкий телеканал TRT Haber.