Байден выступил с заявлением после обмена заключенными с Россией
США в рамках обмена заключенными с Россией получили трех своих граждан и одного обладателя грин-карты, сообщил американский президент Джо Байден, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Речь идет о журналисте WSJ Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, журналистке Алсу Курмашевой и оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом в России).
Байден отметил, что за время его президентства США вернули 70 граждан. «Тем не менее слишком много семей страдают и разлучены со своими близкими, и у меня нет более высокого приоритета, чем возвращение этих американцев домой», — сказал Байден.
Обмен заключенными прошел в Анкаре, в сделке участвуют США, Россия, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Россия получит десять человек, включая двух несовершеннолетних, сообщал турецкий телеканал TRT Haber.
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