Великобритания назначила нового посла в Россию

Владеющий русским языком дипломат, представлявший Британию по Афганистану, станет новым послом в России. Нынешнего посла не раз вызывали в МИД из-за «хамских» высказываний о Путине и «провокационных» словах по приговору Кара-Мурзе

Найджел Кейси (Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС)

Великобритания назначила Найджела Кейси новым послом в России, он сменит Дебору Броннерт в ноябре этого года, которая перейдет на другую дипломатическую службу. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В 2003–2006 годах он после изучения русского языка работал в британском посольстве в Москве, занимая позицию руководителя отдела внешней политики. Затем в разные годы работал в Индии и США, был послом в ЮАР, Боснии и Герцеговине, руководил отделом политики в отношении Ирака в британском МИДе, а с 2021 по 2023 год был спецпредставителем премьера по Афганистану и Пакистану.

Его предшественница стала послом в России три года назад, в январе 2020-го. Ее заявления вызывали протест у Москвы. В частности, после вынесения приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом) на 25 лет лишения свободы Броннерт потребовала освободить его. Российский МИД расценил эти слова как недопустимые и провокационные. Дипломаты, которые вовлечены «в подрывную работу» по «разжиганию розни и вражды» в российском обществе, будут «выдворяться из России», предупредило министерство. Кара-Мурза — гражданин России и Великобритании.

В прошлом июне Броннерт вызвали в российский МИД и выразили протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента Владимира Путина, России и российского народа.