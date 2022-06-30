МИД выразил протест Британии за «хамские» высказывания Лондона о Путине
Посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД, где ей выразили протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
«30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Д. Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», — говорится в сообщении.
При этом в сообщении МИДа не говорится, о каких именно высказываниях британского руководства идет речь. При этом отмечается, что власти Великобритании распространяли ложную информацию о том, что Россия «угрожала применить ядерное оружие».
26 июня состоялся саммит лидеров стран G7. До начала переговоров премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил коллегам раздеться для фотографии.
«В пиджаках? Без пиджаков? Давайте разденемся?» — пошутил Джонсон, сев за стол. «Мы все должны показать, что мы круче [президента России Владимира] Путина», — добавил он.
«Мы продемонстрируем верховую езду с обнаженной грудью», — подхватил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Позже Джонсон во время интервью немецкому телевидению заявил, что Путин не начал бы операцию на Украине, если бы он был женщиной. По словам премьера, действия российского президента в отношении Украины можно назвать «идеальным примером токсичной маскулинности».
В ответ Путин напомнил Джонсону о бывшем премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер, которая в 1982 году приказала начать военные действия против Аргентины за Фолклендские острова.