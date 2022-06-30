МИД выразил протест Британии за «хамские» высказывания Лондона о Путине

МИД России вызвал посла Великобритании из-за «хамских» высказываний руководства Великобритании о Путине. Ранее премьер страны Борис Джонсон заявил, что спецоперации на Украине не произошло бы, если бы Путин был женщиной

Дебора Броннерт (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД, где ей выразили протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Д. Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении МИДа не говорится, о каких именно высказываниях британского руководства идет речь. При этом отмечается, что власти Великобритании распространяли ложную информацию о том, что Россия «угрожала применить ядерное оружие».

26 июня состоялся саммит лидеров стран G7. До начала переговоров премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил коллегам раздеться для фотографии.

«В пиджаках? Без пиджаков? Давайте разденемся?» — пошутил Джонсон, сев за стол. «Мы все должны показать, что мы круче [президента России Владимира] Путина», — добавил он.

«Мы продемонстрируем верховую езду с обнаженной грудью», — подхватил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Позже Джонсон во время интервью немецкому телевидению заявил, что Путин не начал бы операцию на Украине, если бы он был женщиной. По словам премьера, действия российского президента в отношении Украины можно назвать «идеальным примером токсичной маскулинности».

В ответ Путин напомнил Джонсону о бывшем премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер, которая в 1982 году приказала начать военные действия против Аргентины за Фолклендские острова.