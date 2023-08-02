МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

В отношениях Украины и Польши «есть вопросы, по которым не достигнуто согласия», рассказал замглавы польского МИДа. По его словам, Варшава поддерживает Киев в той мере, в которой это соответствует польским национальным интересам

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Состояние отношений Польши и Украины в последнее время «не самое лучшее» из-за высказываний представителей украинских властей. Об этом сообщил заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский в интервью RMF FM.

«Никто не скрывает этого. Я чувствую, что это связано с тем, что, к сожалению, некоторые эмоции там возникли. Мы здесь немного снисходительны. Ну конечно, государство подвергается нападкам, но оно не должно нападать на своих союзников», — заявил он.

Ранее украинские политики раскритиковали польские меры по защите рынка сельскохозяйственных товаров. Речь идет о декларации премьер-министра Матеуша Моравецкого, в которой говорилось, что если ЕК после 15 сентября не продлит запрет на ввоз зерна из Украины в пять приграничных стран, то польская сторона сама закроет свою границу на эти товары.

После этого депутат сейма Польши Казимеж Смолиньский сказал, что две страны должны быть союзниками, но «оленей» пусть Украина «делает из кого-то другого». Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина в последние месяцы и годы получила от Польши большую поддержку и ей «стоило бы начать ценить» это.

МИД Украины 1 августа вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого из-за заявления о неблагодарном отношении Киева к Варшаве. Позднее стало известно, что польский МИД также вызвал посла Украины в связи с высказываниями представителей украинских властей.

Яблоньский подчеркнул, что Варшава поддерживает Киев в той мере, в которой это соответствует польским национальным интересам. По его словам, в отношениях двух стран осталось много вопросов, по которым им не удалось достичь соглашения.

В качестве примера он назвал позиции Киева и Варшавы по Волынской резне. «Для нас Волынская резня — это геноцид. Этот геноцид до сих пор не урегулирован, жертвы не увековечены, эксгумации заблокированы. <...> Мы все еще сталкиваемся с ситуацией, когда этот вопрос остается большой проблемой в наших отношениях», — пояснил он.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В середине июля сейм Польши призвал Киев признать вину в Волынской резне. Ранее к этому призывал МИД Польши и президент страны Анджей Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский высказывался по данному вопросу. По его словам, Киев и Варшава «совместно заинтересованы в решении всех острых вопросов, связанных с трагическими эпизодами нашей общей истории», а все исследования должны проводить эксперты и историки.