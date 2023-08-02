МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 100,7 (-0,24) Инвестиции, 01 авг, 16:55 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 91,78 (+0,18) Инвестиции, 01 авг, 16:55
Угрожавший взорвать себя гранатой в Уфе военнослужащий сдался Общество, 13:34
Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за сцены с ЛГБТ в фильмах без «18+» Политика, 13:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:27
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию Политика, 13:19
Восходящая звезда тенниса России заявила, что не будет менять гражданство Спорт, 13:16
Суд приговорил участников крупнейшей в России банды киллеров Общество, 13:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленая повестка в России: сохранить нельзя отказаться Тренды, 12:59
Верховный суд признал законным приговор Ивану Сафронову Политика, 12:57
Курс доллара обновил максимум с начала июля Инвестиции, 12:55
МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной Политика, 12:55
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности Pro, 12:51
Кремль предупредил о растянутом во времени процессе расширения БРИКС Политика, 12:47
В SberCIB обновили стратегию по российскому рынку акций Инвестиции, 12:43
Политика ,  
0 

МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

Замглавы МИД Польши Яблоньский: отношения Варшавы и Киева ухудшились
В отношениях Украины и Польши «есть вопросы, по которым не достигнуто согласия», рассказал замглавы польского МИДа. По его словам, Варшава поддерживает Киев в той мере, в которой это соответствует польским национальным интересам
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Состояние отношений Польши и Украины в последнее время «не самое лучшее» из-за высказываний представителей украинских властей. Об этом сообщил заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский в интервью RMF FM.

«Никто не скрывает этого. Я чувствую, что это связано с тем, что, к сожалению, некоторые эмоции там возникли. Мы здесь немного снисходительны. Ну конечно, государство подвергается нападкам, но оно не должно нападать на своих союзников», — заявил он.

Ранее украинские политики раскритиковали польские меры по защите рынка сельскохозяйственных товаров. Речь идет о декларации премьер-министра Матеуша Моравецкого, в которой говорилось, что если ЕК после 15 сентября не продлит запрет на ввоз зерна из Украины в пять приграничных стран, то польская сторона сама закроет свою границу на эти товары.

После этого депутат сейма Польши Казимеж Смолиньский сказал, что две страны должны быть союзниками, но «оленей» пусть Украина «делает из кого-то другого». Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина в последние месяцы и годы получила от Польши большую поддержку и ей «стоило бы начать ценить» это.

МИД Украины 1 августа вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого из-за заявления о неблагодарном отношении Киева к Варшаве. Позднее стало известно, что польский МИД также вызвал посла Украины в связи с высказываниями представителей украинских властей.

Яблоньский подчеркнул, что Варшава поддерживает Киев в той мере, в которой это соответствует польским национальным интересам. По его словам, в отношениях двух стран осталось много вопросов, по которым им не удалось достичь соглашения.

Читайте на РБК Pro
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Это работает даже с киднепперами: правила переговоров от экс-агента ФБР
«Бутылочное горлышко»: делаем компанию прибыльнее без лишних затрат
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»

В качестве примера он назвал позиции Киева и Варшавы по Волынской резне. «Для нас Волынская резня — это геноцид. Этот геноцид до сих пор не урегулирован, жертвы не увековечены, эксгумации заблокированы. <...> Мы все еще сталкиваемся с ситуацией, когда этот вопрос остается большой проблемой в наших отношениях», — пояснил он.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В середине июля сейм Польши призвал Киев признать вину в Волынской резне. Ранее к этому призывал МИД Польши и президент страны Анджей Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский высказывался по данному вопросу. По его словам, Киев и Варшава «совместно заинтересованы в решении всех острых вопросов, связанных с трагическими эпизодами нашей общей истории», а все исследования должны проводить эксперты и историки.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
МИД Польша Украина отношения
Материалы по теме
МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов о неблагодарности Киева
Политика
Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Киева не так поняли
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter