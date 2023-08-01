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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов о неблагодарности Киева

МИД Украины вызвал посла Польши Цихоцкого из-за слов о неблагодарности Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
В Польше посоветовали Киеву ценить оказанную Варшавой помощь. МИД Украины заявил, что дружба между народами прочна
Бартош&nbsp;Цихоцкий
Бартош Цихоцкий (Фото: Oleksiy Kovalyov / Zuma / Global Look Press)

МИД Украины вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого из-за заявления о неблагодарном отношении Киева к Варшаве, которое сделал руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Об этом сообщил украинский МИД.

В министерстве заявили послу, что заявления о неблагодарности украинцев не соответствуют действительности и неприемлемы, а дружба между двумя народами глубже политических целесообразностей.

«Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно достичь мира и построить общее европейское будущее», — подчеркнули в украинском МИДе.

Причиной произошедшего стали слова Пшидача, которые тот озвучил в интервью телеканалу TVP. Он заявил, что Украина в последние месяцы и годы получила от Польши большую поддержку и ей «стоило бы начать ценить» это.

Речь шла о проблеме с экспортом украинского зерна в Евросоюз, наплыв которого вызвал протесты местных фермеров, столкнувшихся с убытками. С 15 сентября истекает период запрета на импорт сельхозпродукции с Украины, но Польша, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия требуют продлить этот запрет. При этом польские власти предупредили, что самостоятельно закроют агроимпорт с Украины, даже если не будет принято общее решение, разрешен будет только транзит.

Пшидача спросили про мнение Варшавы относительно этой ситуации и не испортились ли на фоне этого отношения Киева и Варшавы. Он назвал самым важным на текущий день защиту интересов польских фермеров. «У нас время сбора урожая. Польское зерно должно собираться, храниться и распределяться по соответствующей, достойной цене», — пояснил Пшидач. Именно этими и только этими соображения вызваны решения по зерну, подчеркнул он.

По его мнению, зерно следует экспортировать через украинские порты в Черном море, а не Евросоюз, и для этого необходимо оказать давление на Россию для «разблокировки этого канала» поставок, функционировавшего годами.

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Пшидача также спросили насчет слов депутата Сейма Казимежа Смолиньского, который в ответ на критику Киевом решений Варшавы по экспорту зерна сказал, что две страны должны быть союзниками, но «оленей» пусть Украина «делает из кого-то другого». «Я думаю, что это слишком резко», — оценил Пшидач.

В июле к властям Украины с предложениям проявить «толику благодарности» за поставленное вооружение обратился британский министр обороны Бен Уоллес. Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, где ему сразу вручили список необходимого оружия. «Я сказал им: знаете, мы не Amazon», — добавил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сообщил, что украинцы всегда были благодарны, и поручил министр обороны Алексею Резникову позвонить британскому коллеге и еще раз озвучить благодарности. «Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — предложил Зеленский.

В последующем видеообращении к украинцам глава государства более 40 раз сказал спасибо в адрес лидеров стран НАТО, организаторов саммита и других гостей. Зеленский также отметил и кратко описал вклад каждого государства в поддержку Украины.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Польша МИД Украины
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