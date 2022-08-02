Лукашенко пообещал не разводить волокиту при выдаче гражданства соседям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал без задержек давать гражданство жителям Литвы, Латвии и Польши. Он пообещал это во времярабочей поездки в Мядельский район Минской области.
По его словам, граждане Украины сейчас оперативно могут получить белорусский паспорт. «Быстрее уже не бывает. Потому что у нас президент может принять в гражданство. А мне на стол документы — задержки не будет. Точно так будет и литовцам, латышам и полякам», — заверил Лукашенко, отвечая на вопрос о введении упрощенного порядка принятия в белорусское гражданство литовцев, латвийцев и поляков.
Он отметил, что власти приложат все усилия, чтобы без волокиты принять «самых порядочных и добрых» соседей. И для всех, кто хочет «работать, жить по-белорусски», двери республики открыты, а не только для граждан соседних стран. «Специалистов, которые хотят у нас жить и работать, мы с удовольствием примем в Беларуси», — заявил президент.
В апреле Минск ввел безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии, а с июля — для граждан Польши. Лукашенко, отвечая на замечания, что Белоруссия сделала это из экономических соображений, чтобы заработать, заявил: «А какой дурак не хочет заработать деньги? В том числе и государство хочет, и я этого хочу». Однако подчеркнул, что это не главная причина. В Белоруссии хотят, чтобы соседи увидели, что «рядом с ними живут нормальные люди», пояснил он. «Похожие на поляков живут люди, что они не агрессивно настроены. Что они готовы в трудную минуту помочь. Глядишь, и не будут воинственно против нас настроены. Это немаловажно», — резюмировал глава государства.
В середине июля белорусский министр иностранных дел Владимир Макей не исключил, что в стране упростят порядок получения гражданства для жителей Литвы, Латвии и Польши. С таким предложением выступили в Палате представителей — нижней палате парламента. Глава белорусского МИДа подчеркнул, что Минск намерен продолжить политику открытости, и предложил рассмотреть инициативу депутатов. «Может, мы, если будем видеть заинтересованность со стороны соответствующих граждан, и придем к этому», — сказал тогда Макей.
Гражданам Польши, Литвы и Латвии, а также «лицам, имеющим статус негражданина Латвии», разрешен безвизовый въезд в Белоруссию до 31 декабря 2022 года.
Власти Латвии и литвы рекомендовали не ездить в соседнюю республику. Польша в конце июня сообщила, что достроила пятиметровый забор на границе с Белоруссией, который начала возводить там из-за миграционного кризиса.