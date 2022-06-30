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Политика ,  
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Белоруссия ввела временный безвиз для граждан Польши

Решение принял президент Александр Лукашенко для «поддержания добрососедских отношений», заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии. Польша ранее сообщила о завершении строительства ограждения на границе
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Гражданам Польши с 1 июля по 31 декабря 2022 года разрешен безвизовый въезд в Белоруссию, сообщает Государственный пограничный комитет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял такое решение «для поддержания добрососедских отношений» с Польшей, уточнили в ведомстве. Временный порядок въезда начнет действовать с 0:00 пятницы.

Гражданам Польши нужно будет предъявить действительный документ для выезда за границу, медицинскую страховку, а при следовании на автомобиле — страховой сертификат («зеленую карту»). Пересекать границу без визы можно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы; также полякам разрешат посещать пограничную зону без пропуска. Количество дней пребывания в Белоруссии не должно превышать 90 дней в календарном году.

Польша закончила строительство забора на границе с Белоруссией
Политика

Ранее, с 15 апреля, белорусские власти временно, до 31 декабря, разрешили въезд без оформления виз для граждан Литвы и Латвии, а также для «лиц, имеющих статус негражданина Латвии».

В ответ на это в МИД Литвы напомнили, что в стране все еще действует рекомендация не ездить в Белоруссию — «в первую очередь из-за действий страны против собственных граждан». Вильнюс считает также, что Минск причастен к российской военной операции на Украине (белорусские власти не раз говорили, что страна в ней не участвует). С аналогичным заявлением выступила и Латвия.

30 июня Польша сообщила о завершении строительства забора на границе с Белоруссией. Возводить заграждение высотой 5 м и длиной 187 км Варшава начала после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока в 2021 году. Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются попасть в Евросоюз через Белоруссию. Польша обвинила республику в сознательном создании кризиса на границе, Минск это отрицает.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белоруссия Польша безвизовый въезд граница

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