В КНР пригрозили США «подрывом отношений» в случае визита на Тайвань

В Соединенных Штатах должны понимать последствия визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, это подорвет отношения между странами, заявил 1 августа на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает Reuters.

«Это подорвет отношения между странами. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — заявил дипломат.

Постпред отметил, что вопрос территориальной целостности Китая стоит остро для страны и представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией.



Административный статус региона не урегулирован. У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому Вашингтон может поставлять в регион оружие для его защиты. Тем не менее США придерживаются политики «одного Китая».

31 июля стартовало азиатское турне Пелоси в составе делегации американских конгрессменов. Как сообщалось на сайте политика, они посетят четыре страны — Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. С этими «союзниками и друзьями» Вашингтон намерен обсудить вопросы, касающиеся «мира и безопасности, экономического роста и торговли, пандемии COVID-19, климатического кризиса, прав человека и демократического управления», а также «подтвердить [им свою] непоколебимую приверженность».

Тайвань в официальном анонсе как место остановки делегации был не указан. Однако китайская газета Global Times со ссылкой на эксперта, профессора Китайского народного университета Диао Дамина пишет, что исключать визит Пелоси на остров нельзя. Другие китайские аналитики предположили, что приземление спикера американского конгресса на острове может быть незапланированным — например, под предлогом дозаправки самолета.