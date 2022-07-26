Поперечный ответил на данные, что его заподозрили в дискредитации армии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 25 июл, 16:28
В ЕС договорились о снижении потребления газа Бизнес, 13:22
ЦБ провел экспертизу оценки рисков неопытными инвесторами Инвестиции, 13:13
У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? Pro, 13:11
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 13:09
Глава Binance подал иск против гонконгского партнера Bloomberg Крипто, 13:03
Банки начали предлагать альтернативу валютным счетам с комиссиями Pro, 13:01
Петр Ян рассказал о планах вернуть чемпионский пояс UFC Спорт, 12:58
Поперечный ответил на данные, что его заподозрили в дискредитации армии Политика, 12:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:53
Эксперты Совбеза заявили об усилиях НАТО по созданию опасности России Политика, 12:49
Российская CRM для малого бизнеса: реальный кейс использования РБК и Мегаплан, 12:46
Минобороны России сообщило об ударе по базе «Иностранного легиона» в ДНР Политика, 12:44
Посол назвал отношения России и Греции разрушенными «в считанные дни» Политика, 12:38
Как правильно проветривать помещение: практические советы Недвижимость, 12:35
Политика ,  

Поперечный ответил на данные, что его заподозрили в дискредитации армии

Данила Поперечный
Данила Поперечный (Фото: spoontamer / instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер и стендап-комик Данила Поперечный заявил, что никоим образом не дискредитировал российскую армию. Так он прокомментировал в своем Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) сообщения о том, что его по данному факту проверяет полиция.

Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал Baza. По его сведениям, заявление с обвинениями в адрес Поперечного написал некто Максим Васильев. Он указал, что блогер плохо относится к спецоперации на Украине и выкладывает в Instagram опасные посты, пишет Baza.

«Первое — я в России. Второе — я не дискредитировал Вооруженные силы РФ никоим образом и свято в это верю», — заявил Поперечный.

Он также добавил, что, «в-третьих», просит спецслужбы проверить один свой ролик, который выложил следом: на нем блогер танцует с собакой.

Московский муниципальный депутат получил 7 лет за дискредитацию армии
Политика
Алексей Горинов

За дискредитацию использования Вооруженных сил России может грозить как административная (ст. 20.3.3. КоАП), так и уголовная ответственность (ст. 280.3 УК). По КоАП наказание предусматривает штраф в размере до 50–100 тыс. руб., по УК — от штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги
дискредитация Вооруженные силы
Материалы по теме
На новосибирского депутата составили протокол о дискредитации армии
Политика
На вокалиста группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии
Политика
Суд оштрафовал Илью Азара на 60 тыс. руб. по делу о дискредитации армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter