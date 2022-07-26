Поперечный ответил на данные, что его заподозрили в дискредитации армии

Данила Поперечный (Фото: spoontamer / instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер и стендап-комик Данила Поперечный заявил, что никоим образом не дискредитировал российскую армию. Так он прокомментировал в своем Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) сообщения о том, что его по данному факту проверяет полиция.

Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал Baza. По его сведениям, заявление с обвинениями в адрес Поперечного написал некто Максим Васильев. Он указал, что блогер плохо относится к спецоперации на Украине и выкладывает в Instagram опасные посты, пишет Baza.

«Первое — я в России. Второе — я не дискредитировал Вооруженные силы РФ никоим образом и свято в это верю», — заявил Поперечный.

Он также добавил, что, «в-третьих», просит спецслужбы проверить один свой ролик, который выложил следом: на нем блогер танцует с собакой.

За дискредитацию использования Вооруженных сил России может грозить как административная (ст. 20.3.3. КоАП), так и уголовная ответственность (ст. 280.3 УК). По КоАП наказание предусматривает штраф в размере до 50–100 тыс. руб., по УК — от штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет.