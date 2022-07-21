Генпрокуратура объяснила запрет на использование слова «война» в СМИ
Тверской районный суд Москвы отклонил иск журналиста Дмитрия Полушина о признании незаконной блокировки красноярского новостного портала krasnews.com, сообщили РБК в пресс-службе суда. Адвокат истца Леонид Соловьев заявил РБК, что в возражениях представителя Генпрокуратуры говорится о «недостоверном изложении сути спецоперации с использованием слова «война» на сайте издания».
Telegram-канал «Сетевые свободы» опубликовал текст возражения представителя Генпрокуратуры, в котором утверждается, что на сайте издания «систематически размещались публикации, содержащие недостоверную общественно-значимую информацию» и «повсеместно» использовалось слово «война».
«Недостоверное изложение сути проводимой военной операции с одновременным использованием термина «война» представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов как в социальной, так и в экономической сферах (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие)», — считают в Генпрокуратуре.
Соловьев заявил РБК, что прокуратура отказалась привести конкретные примеры статей издания, где упоминает слово «война». Полушин утверждает, что после 24 февраля никогда не употреблял на сайте это слово, добавил адвокат.
РБК направил запросы в пресс-службы Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры России.
Krasnews.com — красноярское СМИ, зарегистрированное в 2014 году, следует из данных на сайте Роскомнадзора. Журналист и блогер Дмитрий Полушин указан в качестве учредителя издания.
Портал заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры в марте, следует из данных Роскомнадзора. Основанием для блокировки стала статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней речь идет о запрете на призывы к массовым беспорядкам, осуществление экстремистской деятельности, на распространение недостоверной общественно значимой информации.
На основании вышеуказанной статьи в России с конца февраля заблокировали целый ряд российских и иностранных средств массовой информации. После начала спецоперации Роскомнадзор заявлял, что СМИ при ее освещении должны использовать только данные из официальных российских источников.