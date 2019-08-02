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Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Путин включил граждан Украины в список лиц, которые смогут получить разрешение на временное проживание в России вне зависимости от установленных правительством ограничений
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, разрешение на временное проживание могут выдать без правительственной квоты, если его запросят, к примеру, граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами или получившие временное убежище в России.

Квоты на временное проживание определяет правительство, их количество распределено по регионам. Сейчас сроки выдачи таких разрешений составляют полгода, закон сокращает их до четырех месяцев.

Кроме того, закон расширяет круг лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, этим смогут воспользоваться иностранные граждане:

  • родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР;
  • не достигшие 18 лет, в случае если один из родителей постоянно проживает в России;
  • имеющие родителя, сына или дочь с российским гражданством и постоянно проживающего в России;
  • признанные носителем русского языка;
  • которые были подвергнуты (сами либо их родственники) незаконной депортации с территории Крымской АССР;
  • не менее полугода работающие в России по профессии, включенной в список должностей иностранцев — квалифицированных специалистов.

Закон вступает в силу через 90 дней после официальной публикации.

В апреле Путин упростил выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, позже действие данного указа распространили на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, то есть на находящуюся под контролем Киева часть региона.

В украинском МИДе обещали принять ответные меры и усилить санкционное и политическое давление на Москву, по словам министра Павла Климкина, ограничения могут коснуться людей и компаний из «основы кремлевского режима».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, временное проживание, украинцы
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