Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Путин включил граждан Украины в список лиц, которые смогут получить разрешение на временное проживание в России вне зависимости от установленных правительством ограничений

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, разрешение на временное проживание могут выдать без правительственной квоты, если его запросят, к примеру, граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами или получившие временное убежище в России.

Квоты на временное проживание определяет правительство, их количество распределено по регионам. Сейчас сроки выдачи таких разрешений составляют полгода, закон сокращает их до четырех месяцев.

Кроме того, закон расширяет круг лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, этим смогут воспользоваться иностранные граждане: