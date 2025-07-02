WP: чиновники в Киеве пытаются прояснить ситуацию после паузы в поставках оружия

WP рассказала об изменении роли США в конфликте на Украине

США объявили о приостановке поставок оружия Киеву из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов. Подобные шаги администрации Трампа «контрпродуктивны с точки зрения быстрого мирного урегулирования», считает эксперт WP

Фото: Aimee Dilger / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские чиновники пытаются прояснить ситуацию после того, как США сообщили о приостановке поставок оружия Украине, пишет The Washington Post.

«Сейчас мы выясняем у американцев, что на самом деле происходит», — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Пока не ясно, об отправке какого именно оружия идет речь, но «изменение роли США в войне уже произошло», считает научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований, связанного с правительством, Николай Белесков.

По его словам, американский президент Дональд Трамп «унаследовал $4 млрд от [Джо] Байдена» в виде военной помощи Украине и ничего не сделал за последние шесть месяцев».

«В целом подобные действия администрации Трампа, если они действительно имеют место, контрпродуктивны с точки зрения быстрого мирного урегулирования», — убежден Белесков. «У России будет еще меньше стимулов вести серьезные переговоры», — пояснил он.

США объявили о приостановке поставок оружия Украине из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов Пентагона. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, объясняя решение о паузе в поставках, заявила, что оно было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место после того, как Министерство обороны провело обзор военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам по всему миру».

По данным NBC News, приостановлены в том числе поставки десятков ракет для систем ПВО Patriot. Издание Politico сообщило, что решение было принято по инициативе главы политического отдела Пентагона Элбриджа Колби после проверки имеющихся запасов. Пауза коснулась помощи, которую обещал бывший президент США Джо Байден. По данным NBC, часть вооружений уже находится в Европе, но отправка Киеву была задержана.

Трамп встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Зеленский рассказал, что на встрече они говорили про закупку американских систем ПВО. «Они хотят иметь противоракетные системы. Хорошо. Как они их называют — Patriot. И мы посмотрим, сможем ли мы сделать некоторые из них доступными. Да, их очень трудно получить. Они нам тоже нужны», — сказал Трамп.

Украина обратила внимание на сообщение о задержке поставок «определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов» и выясняет обстоятельства, заявило Минобороны Украины. «Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке», — сказали там. Ведомство запросило телефонный разговор с коллегами из США.

В украинском МИДе сообщили, что вызвали временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США, заявил: «Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка вооружений на складах». По его словам, в любом случае чем меньше оружия поставляется на Украину, тем ближе завершение конфликта.