Трамп: США могут отправить ракеты для комплексов Patriot на Украину

Трамп в ответ на вопрос о ракетах для Patriot для Украины: «я могу»

США могут отправить на Украину ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на встрече в Овальном кабинете Белого дома.

Президента спросили, принял ли он решение по этому поводу.

«Я могу», — ответил Трамп.

Россия осуждает поставки оружия Украине.

ЗРК Patriot (MIM-104) был разработан в конце 1970-х американской оборонной компанией Raytheon. Такие комплексы можно применять в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО). Батарея Patriot обычно состоит из пяти-восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления.

Трамп пообещал изучить возможность передачи Украине дополнительных комплексов Patriot ранее, 25 июня. По словам американского президента, это оружие, которое больше всего хотел бы получить Киев.

Украинцы «хотят противоракеты», но их очень трудно достать, подчеркнул Трамп. Республиканец отметил, что Соединенным Штатам они также нужны.

Весной Reuters и New York Times (NYT) сообщили, что Киев получит дополнительные системы Patriot от союзников, соглашения они должны были достичь до саммита НАТО, который прошел несколькими днями ранее в Гааге. По данным NYT, одну из систем Украине должен был предоставить Израиль. Как писала газета, на тот момент у Киева было восемь систем Patriot, две из них — на модернизации.

Материал дополняется