NBC узнал, поставки какого оружия Украине приостановили США
Вооружение, поставки которого Украине приостановил Пентагон США, включает десятки ракет-перехватчиков Patriot, тысячи осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц, более ста ракет Hellfire, сообщает NBC со ссылкой на источники.
Также задерживается передача более 250 высокоточных ракет GMLRS, десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов, пишет издание.
Первым о том, что Пентагон остановил поставки, сообщило Politico. Решение принял глава политического отдела Минобороны Элбридж Колби, причиной, по данным издания, стала нехватка собственных запасов, которую выявили после проверки.
Приостановка коснулась помощи, которую обещал предоставить бывший президент США Джо Байден. Как пишет NBC, часть вооружений уже находится в Европе, но перед передачей Украине партию задержали. Задержка может продлиться «до завершения оценки Пентагона».
«Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
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