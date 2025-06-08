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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс назвал «безумием» траты США на помощь Украине при Байдене

Сюжет
Военная операция на Украине
США при Байдене тратили колоссальные суммы по всему миру — только Украине было направлено $300 млрд, заявил Вэнс. Высокие расходы прежней администрации на помощь Киеву критиковал и Трамп. Россия осуждает любую поддержку Украины
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Stephen Maturen / Getty Images)

Финансирование Соединенными Штатами Украины при президенте Джо Байдене было «безумием», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью подкастеру Тео Вону.

«Это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией. Например, мы отправили Украине $300 млрд, но при этом президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что «будь то Израиль, Россия или Украина», сейчас США стараются довести дело до урегулирования. Попытки стоят того, даже если закончить конфликт не получается, добавил Вэнс.

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки критиковал администрацию своего предшественника за высокие расходы на помощь Украине. Республиканец говорил, что теперь разбирается с «бардаком, который оставили [экс-президент США Барак] Обама и Байден», а при нем конфликт на Украине не произошел бы.

Трамп называл российско-украинский конфликт «войной Джо Байдена», а не своей. «Это было проигрышное дело с самого первого дня, и его вообще не должно было случиться», — высказывался республиканец.

Байдена Трамп винил в эскалации на Украине. По его мнению, к военному конфликту привело обещание бывшего президента предоставить Киеву гарантии вступления в НАТО. Москва против присоединения Украины к блоку.

Трамп в начале своего срока на время приостановил военную помощь Киеву после конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впоследствии поддержка Украины была возобновлена. Сам Трамп высказывал мнение, что «спасает эту страну», поскольку без американской поддержки она «будет повержена очень скоро».

«Давайте посмотрим правде в глаза. Я думаю, что я оказываю большую услугу Украине. Я верю в это», — говорил президент США.

Россия осуждает военную помощь Украине и требует от стран Запада ее прекращения. В Кремле полагают, что такая поддержка не изменит исход конфликта и только затянет его.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джо Байден Джеймс Дэвид Вэнс США Украина расходы Военная операция на Украине
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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