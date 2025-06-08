США при Байдене тратили колоссальные суммы по всему миру — только Украине было направлено $300 млрд, заявил Вэнс. Высокие расходы прежней администрации на помощь Киеву критиковал и Трамп. Россия осуждает любую поддержку Украины

Джей Ди Вэнс (Фото: Stephen Maturen / Getty Images)

Финансирование Соединенными Штатами Украины при президенте Джо Байдене было «безумием», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью подкастеру Тео Вону.

«Это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией. Например, мы отправили Украине $300 млрд, но при этом президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что «будь то Израиль, Россия или Украина», сейчас США стараются довести дело до урегулирования. Попытки стоят того, даже если закончить конфликт не получается, добавил Вэнс.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки критиковал администрацию своего предшественника за высокие расходы на помощь Украине. Республиканец говорил, что теперь разбирается с «бардаком, который оставили [экс-президент США Барак] Обама и Байден», а при нем конфликт на Украине не произошел бы.

Трамп называл российско-украинский конфликт «войной Джо Байдена», а не своей. «Это было проигрышное дело с самого первого дня, и его вообще не должно было случиться», — высказывался республиканец.

Байдена Трамп винил в эскалации на Украине. По его мнению, к военному конфликту привело обещание бывшего президента предоставить Киеву гарантии вступления в НАТО. Москва против присоединения Украины к блоку.

Трамп в начале своего срока на время приостановил военную помощь Киеву после конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впоследствии поддержка Украины была возобновлена. Сам Трамп высказывал мнение, что «спасает эту страну», поскольку без американской поддержки она «будет повержена очень скоро».

«Давайте посмотрим правде в глаза. Я думаю, что я оказываю большую услугу Украине. Я верю в это», — говорил президент США.

Россия осуждает военную помощь Украине и требует от стран Запада ее прекращения. В Кремле полагают, что такая поддержка не изменит исход конфликта и только затянет его.