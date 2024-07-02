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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для Евросоюза

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Киев.

Видео с выступлением Орбана было опубликовано в телеграм-канале украинского президента Владимира Зеленского.

«Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства — вопрос войны и мира между Россией и Украиной», — заявил Орбан.

Также он рассказал о предложении Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией.

«Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. <...> Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры», — заявил премьер Венгрии в Киеве.

Орбан также заявил о желании наладить отношения между странами и подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной.

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Это первый визит Орбана в Киев с момента начала российской военной операции на Украине. Поездке венгерского премьера предшествовали длительные переговоры по вопросу прав венгерскоязычного меньшинства, которое проживает на западе Украины. Орбан выразил надежду, что сможет обсудить этот вопрос во время визита в Киев.

Он приехал после того, как Венгрия стала на полгода страной-председателем в Евросовете.

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Теги
Виктор Орбан Венгрия Совет ЕС Украина
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