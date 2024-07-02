«Роскосмос» утвердил график создания орбитальной станции

«Роскосмос» утвердил график создания российской орбитальной станции до 2033 года, который подразумевает запуск на орбиту первого модуля в 2027-м. Борисов счел недопустимым перерыв в пилотируемой программе. МКС затопят в 2031-м

Макет Российской орбитальной станции (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции (РОС) на период до 2033 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ядро станции будет состоять из четырех модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового. Запуск на орбиту первого запланировали на 2027 год, остальных — до 2030-го. В период с 2031 по 2033 год госкорпорация намерена расширить станцию с помощью состыковки двух целевых модулей.

График также содержит работы по проектированию и изготовлению модулей РОС, обеспечению летных испытаний пилотируемого транспортного корабля, созданию ракет-носителей и объектов инфраструктуры, а также деятельность по сопровождению проекта научных институтов отрасли. Документ подписали 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации.

Также «Роскосмос» заключил контракты на проведение опытно-конструкторских работ по созданию двух космических комплексов, в том числе с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

Паспорт проекта РОС с объемом финансирования 608,9 млрд руб. утвердил первый зампред российского правительства Денис Мантуров 20 марта 2024 года, отметили в «Роскосмосе».

Борисов в эфире телеканала «Россия 24» назвал недопустимым перерыв в пилотируемой программе России на фоне состояния МКС. «Все вы прекрасно понимаете состояние МКС. И нам, самое главное, нельзя допустить перерыва в нашей пилотированной программе», — сказал он. Вместе с тем Борисов подчеркнул, что проект РОС подразумевает «не только создание станции», но и наземную инфраструктуру, а также «своевременную подготовку к старту всех необходимых ракет-носителей». В частности, новый космодром он назвал «постоянно действующей лабораторией для отработки всех технических» новинок».

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран. Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей. Один из этих модулей («Заря») является собственностью NASA.

В июле 2022 года Борисов объявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года и создании РОС. Позднее он уточнил , что конкретная дата будет зависеть от состояния станции, NASA планирует ее затопить в 2031 году. Как отмечали в РКК «Энергия», ряд элементов МКС имеет серьезные повреждения и не подлежит замене. В итоге работу российского сегмента станции утвердили до 2028 года.

Макет РОС представили летом 2022 года, эскизный проект — в апреле 2024-го. Как отмечали в «Роскосмосе», будущая станция сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.