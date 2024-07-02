 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Роскосмос» утвердил график создания орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» утвердил генеральный график создания орбитальной станции
«Роскосмос» утвердил график создания российской орбитальной станции до 2033 года, который подразумевает запуск на орбиту первого модуля в 2027-м. Борисов счел недопустимым перерыв в пилотируемой программе. МКС затопят в 2031-м
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции (РОС) на период до 2033 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ядро станции будет состоять из четырех модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового. Запуск на орбиту первого запланировали на 2027 год, остальных — до 2030-го. В период с 2031 по 2033 год госкорпорация намерена расширить станцию с помощью состыковки двух целевых модулей.

График также содержит работы по проектированию и изготовлению модулей РОС, обеспечению летных испытаний пилотируемого транспортного корабля, созданию ракет-носителей и объектов инфраструктуры, а также деятельность по сопровождению проекта научных институтов отрасли. Документ подписали 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации.

Также «Роскосмос» заключил контракты на проведение опытно-конструкторских работ по созданию двух космических комплексов, в том числе с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

Паспорт проекта РОС с объемом финансирования 608,9 млрд руб. утвердил первый зампред российского правительства Денис Мантуров 20 марта 2024 года, отметили в «Роскосмосе».

Борисов в эфире телеканала «Россия 24» назвал недопустимым перерыв в пилотируемой программе России на фоне состояния МКС. «Все вы прекрасно понимаете состояние МКС. И нам, самое главное, нельзя допустить перерыва в нашей пилотированной программе», — сказал он. Вместе с тем Борисов подчеркнул, что проект РОС подразумевает «не только создание станции», но и наземную инфраструктуру, а также «своевременную подготовку к старту всех необходимых ракет-носителей». В частности, новый космодром он назвал «постоянно действующей лабораторией для отработки всех технических» новинок».

«Роскосмос» назвал выполненной задачу первого пуска «Ангары» с Восточного
Технологии и медиа
Ракета-носитель тяжелого класса &laquo;Ангара-А5&raquo; с разгонным блоком &laquo;Орион&raquo;
В июле 2022 года Борисов объявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года и создании РОС. Позднее он уточнил, что конкретная дата будет зависеть от состояния станции, NASA планирует ее затопить в 2031 году. Как отмечали в РКК «Энергия», ряд элементов МКС имеет серьезные повреждения и не подлежит замене. В итоге работу российского сегмента станции утвердили до 2028 года.

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран. Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей. Один из этих модулей («Заря») является собственностью NASA.

Макет РОС представили летом 2022 года, эскизный проект — в апреле 2024-го. Как отмечали в «Роскосмосе», будущая станция сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Роскосмос Юрий Борисов орбитальная станция МКС
Материалы по теме
«Роскосмос» назвал выполненной задачу первого пуска «Ангары» с Восточного
Технологии и медиа
Корабли «Союз» не будут летать на российскую орбитальную станцию
Технологии и медиа
Рогозин объяснил необходимость создать собственную орбитальную станцию
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
В саду «Эрмитаж» прошла фиджитал-тренировка, разработанная нейросетью Отрасли, 15:53
Ракова назвала самые востребованные профессии в Москве Город, 15:53
ПСБ предоставил возможность покупать золото и серебро на Мосбирже Пресс-релиз, 15:48
«Аэрофлот» опроверг информацию о поломке шасси у рейса Самара — Москва Общество, 15:46
Депутаты доработали поправки о сиротских произведениях ко второму чтению Технологии и медиа, 15:38
В компании «Балтика» рассказали о переговорах с РПЛ о спонсорстве Спорт, 15:38
Шунин не будет завершать карьеру после ухода из «Динамо» Спорт, 15:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Вузы раскрыли самые популярные у абитуриентов-2024 направления Общество, 15:26
В Белгороде прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности Политика, 15:24
В Краснодаре неизвестный спилил сабли и ружье с мемориала Общество, 15:23
Севастопольцев предупредили о плановых взрывных работах в городе Общество, 15:20
Шольц пообещал Туску защитить восточный фланг НАТО Политика, 15:19
В Белгородской области вновь сообщили об опасности ракетной атаки Политика, 15:17
«Роскосмос» утвердил график создания орбитальной станции Политика, 15:16