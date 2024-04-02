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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» утвердил эскизный проект российской орбитальной станции

«Роскосмос»: эскизный проект российской орбитальной станции утвержден
Макет &laquo;Российской орбитальной станции&raquo;
Макет «Российской орбитальной станции» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), сообщила госкорпорация в телеграм-канале.

Строительство РОС запланировано на 2027–2032 годы, добавили в пресс-службе.

В основе конструкции лежит узловой модуль с шестью портами, к которым присоединяются другие. «Если любой из них исчерпает свой ресурс, то его можно свести с орбиты и заменить», — пояснили в «Роскосмосе», подчеркнув, что это может продлить работу станции на десятилетия.

В госкорпорации отметили, что в отличие от МКС станция сможет работать в режиме посещения — без постоянного присутствия космонавтов.

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Технологии и медиа
Макет &laquo;Российской орбитальной станции&raquo;

О том, что России необходимо выйти из проекта МКС и создать собственную станцию, заговорили еще в 2020 году. В РКК «Энергия» объяснили это тем, что некоторые элементы МКС серьезно повреждены и не подлежат замене.

Летом 2022 года «Роскосмос» представил макет орбитальной станции. В конце октября 2023-го глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что проект РОС утвержден, на него выделено финансирование, а старт работы начнется не позднее 2024 года. Он также заявил о «финише существования» МКС, добавив, что 80% российского оборудования на станции также находится за пределами гарантийных сроков существования.

МКС начали эксплуатировать в конце 1998-го. В феврале 2022 года NASA опубликовало отчет, в котором говорилось, что в январе 2031 года МКС начнет медленно снижаться, после чего войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемую зону южной части Тихого океана.

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Теги
Роскосмос проект орбитальная станция
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