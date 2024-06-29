ФСБ получила доступ к документам призываемых на военную службу
ФСБ при отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу в этом органе, будет иметь доступ к документам призывников, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.
«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — говорится в документе.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о праве призывников проходить службу по призыву в пограничных войсках ФСБ. До выхода вступления документа в силу такая возможность была только у служащих по контракту.
Указ предусматривал исключения для срочной службы в пограничных войсках спецслужбы. Служить пограничниками запретили иностранным агентам; людям с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране; обладателям непогашенной судимости.
В июня 2024 года Путин разрешил ФСБ принимать участие в наборе призывников. Ведомство «в целях комплектования органов безопасности участвует в отборе граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу», говорится в указе. Кроме того, документ позволяет задействовать пограничников ФСБ для охраны дипломатических представительств и консульских учреждений, а также других российских учреждений за границей.
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