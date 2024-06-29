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Политика ,  
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ФСБ получила доступ к документам призываемых на военную службу

ФСБ при отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу в этом органе, будет иметь доступ к документам призывников, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — говорится в документе.

Путин позволил ФСБ участвовать в наборе призывников
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Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о праве призывников проходить службу по призыву в пограничных войсках ФСБ. До выхода вступления документа в силу такая возможность была только у служащих по контракту.

Указ предусматривал исключения для срочной службы в пограничных войсках спецслужбы. Служить пограничниками запретили иностранным агентам; людям с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране; обладателям непогашенной судимости.

В июня 2024 года Путин разрешил ФСБ принимать участие в наборе призывников. Ведомство «в целях комплектования органов безопасности участвует в отборе граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу», говорится в указе. Кроме того, документ позволяет задействовать пограничников ФСБ для охраны дипломатических представительств и консульских учреждений, а также других российских учреждений за границей.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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