ФСБ получила доступ к документам призываемых на военную службу

ФСБ при отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу в этом органе, будет иметь доступ к документам призывников, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — говорится в документе.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о праве призывников проходить службу по призыву в пограничных войсках ФСБ. До выхода вступления документа в силу такая возможность была только у служащих по контракту.

Указ предусматривал исключения для срочной службы в пограничных войсках спецслужбы. Служить пограничниками запретили иностранным агентам; людям с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране; обладателям непогашенной судимости.

В июня 2024 года Путин разрешил ФСБ принимать участие в наборе призывников. Ведомство «в целях комплектования органов безопасности участвует в отборе граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу», говорится в указе. Кроме того, документ позволяет задействовать пограничников ФСБ для охраны дипломатических представительств и консульских учреждений, а также других российских учреждений за границей.