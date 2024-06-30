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Политика ,  
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Правящая партия Британии потребовала изучить «вмешательство России»

ABC объявил об обнаружении группы аккаунтов, пытающихся повлиять на выборы в Великобритании. Лондон выразил «серьезную обеспокоенность». Кремль называл подобные обвинения паранойей и подчеркивал, что Москва никогда не вмешивалась
Ричард Холден
Ричард Холден (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Председатель британской Консервативной партии Ричард Холден обратился к секретарю правительства Саймону Кейсу и советнику премьера по нацбезопасности Тиму Барроу с призывом расследовать утверждения телеканала ABC о вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы, пишет The Times.

«Эти разоблачения показывают реальную опасность, с которой сталкивается наша демократия в этом нестабильном мире <...>, это вызывает серьезную обеспокоенность во время избирательной кампании», — оценил британский вице-премьер Оливер Доуден.

Речь идет о расследовании ABC, проведенном в июне. Телеканал обнаружил пять аккаунтов в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской) и изучил контент на них, сведения о местоположении администраторов страниц, а также купленную ими рекламу. В некоторых публикациях критиковалась помощь Украине со стороны Запада, выражалась поддержка лидеру партии Reform UK Наджейлу Фараджу. ABC пришел к выводу, что аккаунты — часть скоординированной кампании влияния с «нарративами Кремля», нацеленной на европейскую аудиторию.

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Фото:Reuters

Парламентские выборы в Великобритании пройдут в конце следующей недели — 4 июля. Правящая Консервативная партия под предводительством Риши Сунака по опросам вдвое отстает от главного конкурента — Лейбористской партии (20% против 41%) с Киром Стармером. На третьем месте с 17% партия Reform UK под руководством Найджела Фараджа, на четвертом — Либеральные демократы с 12%, их лидер — Эд Дейви.

Ранее Россию в попытках повлиять на выборы обвиняли власти США и Германии, во всех случаях Кремль отрицал эти сведения, называя параноидальными. «Мы никогда раньше не вмешивались, и теперь у нас действительно нет на это времени», — подчеркивал представитель президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Консервативная партия вмешательство России в выборы Найджел Фарадж
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