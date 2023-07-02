Медведев предложил новый «Хельсинский акт»

Замглавы Совбеза в своей статье написал, что Россия готова искать «разумные компромиссы», но с учетом ее интересов, и предложил закрепить итоги «тотального противостояния» с Западом в новом документе «типа Хельсинского акта»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье под названием «Эпоха противостояния» для «Российской газеты» предложил закрепить итоги «тотального противостояния» с Западом в новом документе «типа Хельсинского акта».

«Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия — враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО», — пишет он в статье. По его мнению, с Финляндией и «ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии)» России следует вовсе приостановить дипломатические отношения или «как минимум до поры до времени» понизить их уровень.

В Хельсинки летом 1975 года завершилось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (оно началось в финской столице еще летом 1973 года и затем продолжалось в Женеве с сентября 1973 года по июль 1975-го). В нем приняли участие представители Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики (ГДР), Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, США, СССР, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. Государства тогда подтвердили свою приверженность миру, безопасности и справедливости, развитию дружественных отношений, а также принципам неприменения силы или угроз силой, нерушимости границ и территориальной целостности государств, мирного урегулирования, невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека и основных свобод и т.д.

Медведев отметил, что российская сторона готова искать «разумные компромиссы», но с учетом ее интересов «в максимальной степени». Так, не должно быть «никакой АнтиРоссии», а Европа должна законодательно запретить «киевский нацистский режим» «как фашистский». «Что придет ему на смену, мы не знаем, как и то, что останется от бывшей Незалежной. Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации», — убежден замглавы Совбеза.

Медведев также не исключил, что потребуется «аккуратная пересборка» ООН, которая возможна «лишь с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности».

При этом политик добавил, что он «не оптимист» и не уверен, что удастся «выйти на путь компромиссов».

В заключение он процитировал Антона Чехова: «Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить».

Ранее Медведев называл целью Запада «уничтожение России». «Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад», — утверждал он. При этом зампред Совбеза предупреждал, что если «всерьез встанет вопрос о существовании» страны, он будет решаться «вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации». Мир без России «нам не нужен», заявлял он.