Медведев назвал целью Запада «уничтожение России»

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

США готовили Вооруженные силы Грузии и подталкивали тогдашнего президента Михаила Саакашвили к конфликту в Южной Осетии в 2008 году, а теперь ведут такую же «провокационную, преступную политику» и на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, разница в том, что теперь эта политика проводится «при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза». А цель, как заявил Медведев, преследуется та же.

«Цель прежняя: уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад», — подчеркнул Медведев.

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