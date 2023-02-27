Медведев назвал вопрос существования России вопросом для всей цивилизации

Медведев: если встанет вопрос существования России — это будет вопрос для всей цивилизации

Точками невозврата в отношениях с западными странами Медведев назвал две точки: поддержка Западом агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году и «бессильную истерику» после присоединения Крыма к России в 2014 году

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС)

Вопрос о существовании России будет решен вместе с вопросом существования всей человеческой цивилизации. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в материале для «Известий».

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что мир без России «нам не нужен».

Зампредседателя Совбеза России назвал «опасными заблуждениями» иллюзии Запада, что, разрушив СССР без единого выстрела, они смогут без проблем смогут разрушить нынешнюю Россию.

Главное, что можно занести в плюс руководству распавшегося СССР и первому руководству России, это то, что они не дали растащить мощнейший ядерный потенциал страны, добавил Медведев.

В 2018 году в фильме Владимира Соловьева на тему ядерного противостояния президент России Владимир Путин задался вопросом: «Зачем нам такой мир, если там не будет России?».

Позднее российский лидер пояснил, что речь шла о том, готова ли страна использовать имеющееся в ее распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты себя и своих интересов.

«Агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал тогда Путин.

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